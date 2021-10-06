Сигнал «Внимание всем» пройдет в среду, 6 октября, пройдет во Владивостоке

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 6 октября, состоится массовая тренировка гражданской обороны: в том числе пройдет комплексная проверка систем оповещения.

Сигнал «Внимание всем» запланирован на 10:40. Замещение сигналов телерадиоканалов проверочным сигналом «Техническая проверка» запланировано на 10:43.

Речевой сигнал «Техническая проверка» до населения будет доводиться по каналам:

- Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, Радио России;

- телевизионному каналу КГБУ «Общественное Телевидение Приморья»;

- информационным каналам кабельного телевидения компании «Подряд»;

«Комсомолка» со ссылкой на мэрию уже сообщала, что делать при ЧС и сигнале городе.

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