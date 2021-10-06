Сигнал «Внимание всем» пройдет в среду, 6 октября, пройдет во Владивостоке

Из архива КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 6 октября, состоится массовая тренировка гражданской обороны: в том числе пройдет комплексная проверка систем оповещения.
Сигнал «Внимание всем» запланирован на 10:40. Замещение сигналов телерадиоканалов проверочным сигналом «Техническая проверка» запланировано на 10:43.
Речевой сигнал «Техническая проверка» до населения будет доводиться по каналам:
- Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, Радио России;
- телевизионному каналу КГБУ «Общественное Телевидение Приморья»;
- информационным каналам кабельного телевидения компании «Подряд»;
«Комсомолка» со ссылкой на мэрию уже сообщала, что делать при ЧС и сигнале городе.
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