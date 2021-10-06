Аэропорт Владивостока проведет расследование из-за куч мусора на территории

Позже будет решено, разорвать ли контракт с компанией-уборщиком или нет Фото: Сергей БАЛАНОВ

Заваленная мусором привокзальная территория Международного аэропорта Владивостока – серьезное нарушение со стороны подрядчика. Такое заявление сделала воздушная гавань. Сейчас руководство намерено провести свое расследование, а уже по его результатам решить – расторгнуть контракт с компанией «Ромакс» или нет.

Фотографии грязной парковочной зоны аэропорта опубликовал на выходных телеграм-канал «ТОР». Снимки с кучами мусора быстро разлетелись по пабликам и СМИ. По информации ТГ-канала, изменения не в самую лучшую сторону начались в 2019 году, после смены руководства предприятия. Был сокращен собственный персонал гавани и заключен контракт с компанией-подрядчиком ООО «Ромакс». По данным ЕГРЮЛ, эта организация появилась в начале 2018 года, и ее основной вид деятельности это общая уборка зданий, с которой, судя по кадрам, компания не справилась.

После этого инцидента, руководство аэропорта пообщалось с дирекцией подрядчика. Представители воздушной гавани заявили, что подобная ситуация – серьезное нарушение договора, поэтому «МАВ» не планирует оставлять происшествия без внимания.

– Руководство аэропорта также намерено дополнительно провести расследование данного инцидента. По его результатам будет принято окончательное решение о продлении либо расторжении контракта с ООО «Ромакс», – отметили в пресс-службе предприятия.

Пока же над работой подрядчика будет усилен контроль.

И это – лишь малая часть. Фото: ТГ-канал @torprim

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