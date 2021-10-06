Во Владивостоке спасли семью на потерпевшей бедствие яхте

У судна "Селена" сломались двигатель и мачта Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в восемь часов утра яхта «Селена» потерпела бедствие в Японском море недалеко от поселка Волчанец. На судне находились мужчина, женщина и ребенок, все являются гражданами России. К ним на помощь отправили спасательное судно «Лазурит» и еще два корабля, находящихся поблизости: «Каратаево» и «Sakhalin Island».

- Состояние всех трех членов экипажа нормальное, срочная эвакуация не требуется, все люди живы, здоровы, у них все хорошо. Рыболовное судно «Каратаево» взяло на буксир аварийную яхту и сейчас отправляется в сторону острова Аскольд, навстречу спасательному судну «Лазурит», которое возьмет ее на буксир и по согласованию с владельцем отбуксирует ее в безопасное место, - поделился с корреспондентом «КП-Владивосток» Николай Пирожков, начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток.

Как выяснилось, на яхте "Селена" оказались неисправным двигатель и сломана мачта, но несмотря на произошедшее, к счастью, никто не пострадал.

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