Во Владивостоке на онлайн-обучение перевели 18 классов в 12 школах

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Во Владивостоке на «удаленку» перевели учеников 18 классов из-за опасности коронавируса. Карантин составит 14 дня или больше при наличии нужды. На пятое октября вирус подтвердился у 11 детей и четырех педагогов.

В 12 муниципальных школах на дистанционный формат обучения переведены 18 классов. Речь идет о школах № 28, 39, 72, 52, 71, 70, 25, 11, 14, 12, лицее № 41 и гимназии № 2.

Как сообщили в администрации города, каждый класс в городе все еще закреплен за кабинетом:

- Если ученик или учитель заболел, он находится на больничном, пока его не выпишет врач, а класс уходит на дистанционное обучение с момента последнего контакта с заболевшим на 14 дней. На сегодня, 5 октября, в связи с карантином по COVID-19 во Владивостоке в 11 муниципальных школах на дистанционный формат обучения переведены 17 классов.

Напомним, ежедневно в Приморье заражаются более 200 человек. В крае ожидают четвертую волну заболевания.

ПО ТЕМЕ:

Всплеск четвертой волны коронавируса ожидается уже через две недели в Приморье

На людях лежит ответственность - в какой форме пройдет этот этап пандемии (подробнее..)