«Места в очереди продаются»: в коллапс на границе Приморья с Китаем вклиниваются «блатные» из 90-х

Правительство Приморского края старается разгрузить приграничные с Китаем территории, на которых скопились масштабные очереди из фур. Из-за ужесточения мер профилактики по борьбе с COVID-19 в Поднебесной и периодического закрытия границ на замок, дальнобойщики в прямом смысле живут в машинах неделями в ожидании заветного рейса.

Не прошлой неделе властям удалось договориться с китайской стороной об увеличении пропускной способности на погранпереходах. Оперативный штаб планирует разобраться с коллапсом на границе до конца мая. Однако работяги, уставшие от жизни в «спартанских условиях» уверяют, что пробка так быстро не рассосется. При этом перевозчики жалуются на появление «блатных» коллег и платных очередей.

26 мая краевые власти объявили о послаблении режима самоизоляции в Приморье, введенного из-за пандемии. Но ограничительные меры на границе продолжают действовать. Здесь усилена санитарная обработка и проверка на коронавирус. Пока власти пытаются отладить пропускную систему, сформировать единую очередь и продезинфицировать территорию, на подъезде к Китаю формируется своя иерархия.

Особенно напряженной обстановка по прежнему остается в Пограничном, здесь ожидают заезда в Поднебесную более 200 перевозчиков.

– Местные (с Пограничного), например, заявляют, что раз переход находится в их поселке, то заезжать они будут без очереди. Естественно случаются конфликты. Также составляются списки. Образовалось уже несколько групп, в которые попадают дальнобойщики из одной транспортной компании, или, допустим земляки. При этом один, может занять очередь своим друзьям, такая путаница начинается, что черт ногу сломит. Из-за отсутствия единой очереди, кто-то успевает съездить «по блату» в Китай несколько раз за короткий промежуток времени, а кто-то ждет чуть ли не месяц. Хочешь быстрее – плати. Места в очереди продаются. Правда точную сумму не узнавал. Я посмотрел на весь этот беспредел и уехал домой, что толку там сейчас торчать. У меня не «скоропорт», с шефом договорился, подожду, пока порядок наведут, – поделился один из заложников ситуации на границе.

По словам перевозчиков, в других пунктах пропуска картина немного лучше. Очереди там тоже есть, но списки ведутся более грамотно и открыто. У людей есть возможность рассчитать время убытия, поэтому они могут спокойно на несколько дней уехать домой и вернуться перед непосредственным пересечением границы.

– В Краскино пропускаем через одну машину фуры с живым крабом. Понятно, что стоять сутками коллеги не могут. Через Турийи Рог тоже все строго по очереди. В Полтавке вообще удобная система, приехал на стоянку, нашел у кого списки, показал свою машину, записался, рассчитал, через сколько дней прибыть и спокойно можно отдыхать. Очередь обычно продвигается за 3-4 суток. Сейчас из-за ухудшения пропускной способности, максимум там можно застрять на неделю, в Пограничном ждать приходиться и две, и три недели, – поделился еще один дальнобойщик.

Власти планируют ликвидировать очередь в Пограничном к вечеру 31 мая, к 30 мая – в Краскино и Полтавке. По словам специалистов оперштаба, в Приморье сейчас пропускают большегрузы через границу с опережением графика.

Стоит отметить, что в пунктах пропуска для предотвращения вспышки COVID-19 провели масштабную дезинфекцию.

– Всего обработано 26,5 тысячи квадратных метров площадей. Речь идет об объектах инфраструктуры, территориях, прилегающих к границе с Китаем, местах стоянок автотранспорта и самом автотранспорте, – отметили в правительстве края.

«КП-Владивосток» продолжает следить за развитием ситуации на границе.

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