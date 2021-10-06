Правительство Приморья: «Портрет пациента COVID-госпиталя изменился за полтора года»

Владивосток готов к четвертой волне вируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный внештатный специалист по болезням Минздрава Приморья, завкафедрой инфекционных болезней ТГМУ, профессор и доктор медицины Анна Симакова рассказала о том, как коронавирусная инфекция изменилась за полтора года.

Как сообщили в правительстве края, акцент профессор сделала на новых осложнениях коронавируса и на том, как обезопасить себя.

На вопрос об изменениях в среднем портрете Анна Симакова привела пример. Весной 2020 года пациентами были пожилые приморцы от 70 до 90 лет – госпиталь краевой больницы №2, где Симакова является замглавврача, даже принимал маму и дочку 105 и 75 лет. К счастью, они обе благополучно вылечились. Теперь же большая часть пациентов – 40-50 лет, появляются пациенты с тяжелой формой вируса 18-20 лет.

Мутация вируса, рассказала профессор, - закономерный процесс. Иногда они понижают активность вируса, но в данной ситуации появился Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2, он более стремительно распространяется и более заразен. С этим и связаны всплески заболеваемости, которые начались в Индии. Изменилось и лечение: сейчас, как только пациент поступает, мы уже понимаем по срокам болезни, по анализам, какие нужны упреждающие меры, чтобы этот пациент перенес заболевание и выздоровел.

Симакова отметила, что молодежь вакцинируется реже.

Среди пациентов, которые вакцинировались, не было летального исхода, хотя они и попадали в госпиталь:

- Летальные исходы у вакцинированных могут случиться только тогда, когда человек заразился в промежутке между двумя прививками или сразу после второй прививки, когда иммунитет не сформировался. Именно поэтому мы просим особенно пристально отнестись к своей защите в период прохождения иммунизации (42 дня с момента первой прививки). А вообще, 21 день – это минимальный показатель, у каждого человека срок выработки иммунного ответа индивидуален.

Врач рассказала, что до появления коронавируса – головной болью инфекциониста были грипп и сезонные заболевания, а также ВИЧ-инфекция и гепатиты. В середине 90-х была дифтерия – вакциноуправляемая инфекция. Дело в том, что искусственный иммунитет эффективен не больше 10 лет – в 1993 году всплеск дифтерии заставил также ввести ограничительные меры, оперативно провести ревакцинацию.

Наконец, профессор затронула насущную тему – отказ от прививок. Анна Симакова призвала вакцинироваться, в любую прогрессирующую эпидемию был повальный мор – это описывала историческая литература:

- Мне сложно прокомментировать отказ людей от вакцинации. Вообще движение антипрививочников началось с молодых мам, которые отказывались прививать детей, рассказывая неправдоподобные ужасы о том, к чему приводят прививки.

Прививка, по словам Симаковой, не дает стопроцентной защиты, однако это профилактика смерти.

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