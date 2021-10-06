Пьяного водителя, разгромившего 9 машин в Находке, привлекли к ответственности

Фото: принтскрин видео, @newsbox24.tv_

Жителю, устроившему погром в жилом дворе в Находке, грозит лишение прав. 68-летний водитель на «Равчике» из Находки, который разгромил в нетрезвом виде 9 машин и травмировал человека, отбудет трое суток под административным арестом.

Происшествие произошло накануне и попало в объектив камер наружного наблюдения. Запись облетела соцсети.

Оказалось, что «смягчить» нрав нетрезвого героя боевика не смогли даже сотрудники правопорядка:

- При доставлении в отдел полиции мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес правоохранителей и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции, - уточнили в пресс-службе краевого УМВД России.

Гражданин сейчас под арестом. Составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД), ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении гражданина составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.

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