«Аврора» открыла рейсы из Владивостока в Совгавань Хабаровского края

Компания восстанавливает полеты по старым советским маршрутам Фото: "КП" Архив

Первые рейсы из Владивостока в Советскую Гавань в Хабаровском крае открыла авиакомпания «Аврора». Полеты будут по вторникам и пятницам.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, из Совгавани самолет вылетает в 08:55, прибывает во Владивосток в 11:05. Обратно можно улететь в 11:50, прибыв в 14:00. На маршруте работают самолеты АН-24. Перевозки осуществляются совместно с партнером-оператором «Хабаровские авиалинии». Билет экономкласса по маршруту Владивосток – Советская Гавань составляет 7 050 рублей.

«Комсомолка» ранее писала, что после создания единой дальневосточной авиакомпании перелеты расширяют «с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов». Обновленная сеть будет включать 535 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных.

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