Тепло поступило в 14 домов и 37 учреждений Приморья

Всего в Приморье тепло подадут больше 840 котельных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные организации Приморья начинают отопительный сезон. Жилой фонд, где холодно уже сейчас, подключили к подаче тепла – в Красноармейском районе.

В Приморье работают 23 котельные, они обеспечивают теплом 37 социокультурных и бытовых зданий.

В остальных муниципалитетах отопительный сезон стартует исходя из погодных условий, - уточнили в пресс-службе правительства края.

В конце октября батареи будут горячими уже в 12 тысячах домов и 1 710 объектах соцкультбыта.

Напомним, по информации пресс-службы правительства, на зиму в хранилище 15 тысяч тонн мазута, 1,5 тысячи тонн топлива и более 67 тысяч – угля; так что зимой в домах Приморья будет тепло.

«Комсомолка» писала, что в крае более 840 котельных.

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