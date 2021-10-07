Полиция заинтересовалась нападением в детском магазине Владивостока

Все участники конфликта опрошены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между отцом семьи и охранником детского гипермаркета «Rich Family» произошел конфликт, в ходе которого, главе семейства разбили губу, и он получил легкое сотрясение. Потасовка произошла прямо на глазах у четырехлетней девочки. После случившегося, семья обратилась в полицию.

В пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку сообщили, что на данный момент проводится проверка обращения мужчины о том, что охранник детского магазина нанес ему телесные повреждения. Все участники конфликта опрошены. Полиции предстоит узнать все обстоятельства произошедшего, только после этого будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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