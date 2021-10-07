В эту среду в Приморье произошло 58 ДТП

Водитель пропустил поворот и вылетел с дороги. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Краевая Госавтоинспекция сообщает, что на момент 6 октября в результате аварий пострадало 6 человек, повреждено 110 автомобилей и погиб один мужчина.

В Уссурийске водитель не справился с управлением и съехал с дороги, когда проезжал поворот. Машина превратилась в груду металлолома, мужчину выбросило из салона автомобиля, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель имел 15-тилетний стаж вождения, но ранее привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. По факту аварии со смертельным исходом проводится проверка.

Основным нарушением среди автолюбителей в прошедшую среду стало превышение скорости.

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