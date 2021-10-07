Отделение посольства Беларуси открыли во Владивостоке 7 октября

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава дальневосточной столицы Константин Шестаков приняли участие в торжественном открытии посольства Республики Беларусь. В городе работает делегация из страны.

Это уже 24 зарубежное дипломатическое посольство во Владивостоке, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Ранее посольство Белоруссии находилось в Хабаровске, решение о переносе возникло вместе с переносом столицы ДФО во Владивосток. Всего в России 11 отделений посольства Республики.

Как уточнил руководитель владивостокского отделения Валерий Сахно, в зоне его ответственности – почти все дальневосточные регионы. Открывшееся отделение главным образом будет координировать торгово-экономическое взаимодействие, но также займется содействием в межгосударственном сотрудничестве в иных сферах, таких как спорт, культура, наука и других.

Он добавил: Приморье – образцовый регион в области сотрудничества между Россией и Беларусью.

- Растет и экспорт, и импорт. В сельском и коммунальном хозяйстве Приморья работает белорусская техника. Применяются белорусские сорта сельскохозяйственных культур. Мы видим, что сотрудничество идет на пользу нашему региону. Белорусские товары постепенно наполняют торговые сети края, марка “Сделано в Белоруссии” вызывает доверие у нашего населения. Открытие отделения Посольства Республики Беларусь – это еще один шаг в развитии дружественных отношений, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

Напомним, дни Беларуси в Приморье проходят с 5 по 10 октября. Пять дней в столице Дальнего Востока будут проводиться мероприятия, ярмарки, концерты для укрепления дружбы народов.

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