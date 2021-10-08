Олег Кожемяко: «Туристический потенциал Русского острова еще не раскрыт»

Ворошиловская батарея - одна из точек притяжения туристов на Русский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 7 октября, состоялось совещание с участием губернатора края Олега Кожемяко и заместителя корпорации «Туризм.рф» Дениса Секачева. Обсудили проблемы нынешнего туризма в Приморье, а также закрепили договоренности июля: тогда на полях шестого ВЭФ корпорация и край решили вместе преображать Приморье для туризма.

В первую очередь, мастер-планирование пройдет для Русского острова – инициативу предложил Кожемяко. Он уточнил, что потенциал туризма на Русском острове еще не раскрыт, хотя на территории уже множество объектов для отдыха и путешествий.

Каждый участок туризма на острове, заявил губернатор, готовы проработать – то есть, уточнить правовой статус и предварительно подготовить планы по развитию.

Олег Кожемяко уточнил, что туристическая отрасль Приморья постепенно выходит из «ковидного» кризиса. Уже в текущем году мероприятия, направленные на развития внутреннего туризма, принесли определенный эффект.

Приморский край, отметили в региональной пресс-службе, имеет ряд преимуществ из-за географии: теплое море, уникальная природа

Напомним, КП-Владивосток сообщала, что в рамках этого же соглашения на Русском должны возвести аквапарк.

- Это аквапарк с торговой улицей, магазинами, фудкортами, гостиницами, шале на 260 мест. Он станет дополнением к действующему здесь Приморскому океанариуму и местом притяжения туристов, даст старт новому туристическому кластеру, который мы планируем развивать на острове, - сказал на ВЭФ Сергей Суханов, глава корпорации.

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создано в соответствии с распоряжением Правительства РФ в декабре 2020 года. Основная цель деятельности корпорации – создание инфраструктуры для развития внутреннего и въездного туризма в России.

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