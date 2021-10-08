«После укуса жгло шею, она приобрела оранжевый оттенок». Необычные пауки удивили приморцев

Если паука спровоцировать, он может укусить и прыснуть ядом. Фото: instagram.com/pogoda_25_region

В одном из приморских пабликов появились фотографии интересных паучков от подписчицы. Женщина увидела их рядом со своей дачей, ей стало интересно, не являются ли эти маленькие существа ядовитыми. Многих напугало то что они увидели на снимках. У пауков достаточно большие мохнатые лапы и яркий окрас.

- Как-то раз влезла в паутину по неосторожности, паук попал на шею и укусил. Место укуса жгло и приобрело оранжевый оттенок, но все довольно быстро прошло, - делится девушка в комментариях.

Оказывается, на снимках одна из разновидностей пауков-крестовиков, их называют мраморными, из-за окраски. На самом деле эти животные безобидные, укусить могут лишь очень нежную кожу и то, только тогда, когда понимают, что они в опасности.

- Этот паук способен прокусить кожу человека, однако, количество яда которое он выпрыскивает, практически безобидно. Боль слабая, быстро проходящая, - рассказал житель Приморья.

Напомним, что это не первый паучок, который вызвал интерес у людей. Не так давно в своей квартире житель Приморья обнаружил паука необычной расцветки. В комментариях разделились мнения, что же это за особь.

ПО ТЕМЕ:

«Товарищ»-сосед плетет сети против жителя квартиры во Владивостоке

Паука нестандартного окраса не узнали даже «эксперты» из интернета (Подробнее...)