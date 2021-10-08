Матч белорусов с приморцами в рамках дней Беларуси закончился победой дружбы

Фото: правительство Приморья

Товарищеский матч футболистов Приморья и Белоруссии состоялся в СК «Олимпиец» накануне, 7 октября. Соревнование прошло в рамках дней Республики – они в столице Приморья проходят с 5 по 10 октября.

Международный матч прошел по правилам мини-футбола. Статус у встречи был, конечно, дружеский – однако азарт, подчеркнули в пресс-службе правительства края, игроков не покидал. Соперники играли на равных, а по очкам закончилась игра дружбой.

Сборная Белоруссии уедет от Приморья с памятными подарками – сувенирами и продуктами с приморским колоритом.

- Еще в советские времена наши спортсмены регулярно проводили тренировочные сборы в Белоруссии и их встречали как родных. Уверен, что такие мероприятия, как сегодня, послужат укреплению наших взаимоотношений. Мы будем обмениваться спортивными делегациями, - сказал Жан Кузнецов, глава минфизкульта Приморья.

Сотрудничество будет только углубляться: глава спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков напомнил, что в этом году приморские хоккейные команды проходили тренировочные мероприятия в Республике Беларусь. Асы «Адмирала» летом тренировались в Минске, а «молодежка» клуба – Могилеве.

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