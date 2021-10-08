Уже 33 котельные подают тепло в более сотни зданий Приморья

Из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморском крае продолжается запуск отопительного сезона. Согреться уже могут жители Красноармейского и Яковлевского районов.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, уже запустили 33 котельные, которые отапливают 75 социальных учреждений (школы, больницы, детские сады) и 35 жилых домов. Котельные работают в пяти муниципалитетах края: Красноармейском, Пожарском, Яковлевском, а также в Пограничном и Тернейском округах.

- Отопление подано жителям Красноармейского и Яковлевского районов», – уточнили в пресс-службе. Остальное тепло пока распределяется между объектами соцкультбыта.

Специалисты напомнили: отопление в жилых домах запустят после пятидневного периода, в течение которого держится температура воздуха ниже восьми градусов.

Всего в крае отопление подают более 840 котельных – их «запас на зиму» сформирован.

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