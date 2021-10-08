Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи выступил с речью на Всемирной выставке Expo 2020

Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи выступил с речью на открытии павильона Китая на Всемирной выставке Expo 2020 в Дубае.

Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи выступил с речью на открытии павильона Китая на Всемирной выставке Expo 2020 в Дубае. Он заявил, что Китай использует все возможности, чтобы укреплять отношения с разными странами и способствовать реализации концепции Сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин также отметил, что "Экспо" предоставляет странам прекрасную возможность представить свою культуру, а также углубить диалог и сотрудничество с другими государствами. В заключение председатель КНР пожелал всем успехов на "Экспо-2020".

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