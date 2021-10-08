Подозреваемые в вымогательстве денег за проезд фур доставлены в суд Владивостока

Тематическое фото, архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое мужчин, которых подозревают в вымогательстве, доставлены во Фрунзенский районный суд во Владивостоке. Группа ОПГ требовала «за проезд» с водителей-дальнобойщиков на пунктах российско-китайской границы.

Задержаны вымогатели были силами ФСБ. В операции участвовала полиция. На пунктах пропуска «Краскино» и «Пограничный» жители предлагали проехать водителям фур за сумму от 100 до 200 тысяч рублей – в ином случае мужчины угрожали насилием.

Лидеры группы занимались координацией, распределяли доходы среди участников ОПГ. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 (вымогательство) УК РФ. Пострадавших просят обратиться в органы.

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