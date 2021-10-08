Главврач ковид-госпиталя Владивостока назвала актуальные группы людей с риском осложнений COVID-19

Производство вакцины. Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье продолжается борьба с коронавирусной инфекции. Ольга Агеева, главврач госпиталя ветеранов войн, перепрофилированного под ковид-госпиталь, рассказала о категориях граждан, подверженных риску больше других и дала свои рекомендации.

Напомним, госпиталь был перепрофилирован в апреле 2020 года: учреждение приняло главный удар инфекции. Врачи учреждения вылечили больше 10 тысяч человек.

- В целом, заболевание "молодеет", становится более жёстким, активным и агрессивным. Но тяжёлое течение превалирует именно среди пожилых людей. Зачастую это связано с наличием у них сопутствующих заболеваний, а кислородное голодание, которым сопровождается инфекция, приводит к их прогрессированию, - отметила главврач.

По словам специалиста, 20% всех заболевших переносят ковид в тяжелой форме – это высокий риск летального исхода. Самые уязвимые для коронавируса – это люди старше 60 лет, а также болеющие сахарным диабетом, с болезнями сердечно-сосудистой системы, люди с лишним весом.

- 80 % неблагоприятных исходов – у лиц старше 80 лет, - подчеркнула Ольга Агеева.

При хронических заболеваниях, дополнила специалист, прививку делать можно – главное, чтобы была стадия ремиссии коронавируса.

Специалист призывает: всем тем, у кого в семье есть пожилые люди, вакцинация необходима в первую очередь.

Ранее «Комсомолка» писала, что портрет заболевшего коронавирусом изменился в Приморье: вмешалось появление вакцины и мутация вируса. При этом те, кто вакцинировался, но заболел ковидом – страдают лишь от легкой или умеренной тяжести вируса, уточняют специалисты.

ПО ТЕМЕ:

Правительство Приморья: «Портрет пациента COVID-госпиталя изменился за полтора года»

Об изменениях вируса и форм лечения рассказала ведущий инфекционист Приморья (подробнее..)