Дома Владивостока превращаются в настоящие фотозоны

Где найти такую красоту во Владивостоке? Фото: @kuzinatra__ / @zlata_zelentsova

Октябрь дарит жителям Владивостока природные фотозоны. Некоторые дома в городе увиты плющом, что и в летнее время выглядит красиво, а с приходом настоящей осени это и вовсе превращается в природный шедевр, ведь растения окрашиваются в яркие красные и бордовые цвета. Люди уже начали приходить к таким местам, чтобы сделать несколько сочных кадров.

«КП – Владивосток» выяснила пару адресов с такими «натуральными» арт-объектами.

Первая морская, 6/25 (во дворе):

Первая морская, 6/25. Фото: @zlata_zelentsova

Первая морская, 6/25. Фото: @zlata_zelentsova

Первая морская, 6/25. Фото: @zlata_zelentsova

Русская, 39:

Русская, 39. Фото: @kuzinatra__

Русская, 39. Фото: @kuzinatra__

Светланская, 4 (небольшой участок со стороны кинотеатра)

Светланская, 5 (во дворе, где галерея «Арка»).

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