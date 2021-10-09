Приморье врывается в золотую осень

Настоящее осеннее чудо – река Бикин – протекает в Приморье и Хабаровском крае. Фото: Александр ХИТРОВ, PrimDiscovery

На календаре уже давно осень, но только с наступлением октября Приморье оценило и свежее дыхание времени года, и красоту природных нарядов. В прибрежных городах растения еще стойко держатся и радуют людей зеленой листвой, но чем дальше на север, прочь от морского горизонта, тем больше деревьев переодевается в золотые и багровые одеяния. «КП – Владивосток» собрала фотографии узнаваемых мест края, где уже господствует красавица-осень. И самое главное – это мимолетное явление, ведь еще немного, и суровые холода отберут у нас возможность любоваться живописными видами.

ОСЕНЬ ГОРОДСКАЯ

На самом деле осень уже давно пришла во Владивосток, только за суетой рабочих дней этого не заметно. Но если оторваться от телефонов, то случайно можно заметить мелькнувшего на Седанке кролика, трамвай в обрамлении золотых листьев, укутанный плющом дом на Русской, 39, или же разноцветный и яркий Ботанический сад.

Случайно сфотографированный кролик на Седанке в осенней траве. Фото: Валентина, instagram.com/valya5413

Оказывается, городские трамваи могут быть ярким украшением. Фото: Татьяна, instagram.com/kuzinatra__

Природа создала свою собственную фотозону прямо на доме на Русской, 39. Фото: Татьяна, instagram.com/kuzinatra__

Настоящий источник осеннего разнообразия недалеко от города – Ботанический сад. Фото: Артем, instagram.com/artyom_korneev

Разнообразие растений, цветов и деревьев дарит буйство осенних красок. Фото: Артем, instagram.com/artyom_korneev

И отдохнуть душой, и погулять, и сделать сотни ярких кадров. Фото: Артем, instagram.com/artyom_korneev

ПО ГОРАМ ПО ВЕРШИНАМ

Лучше всего заметны природные изменения с горных вершин Приморья. Перед теми, кто решил покорить Снежную, Облачную, Фалазу или Сестру, обязательно расстелются моря осенних красок. Багряные, золотые, серые, хвойно-зеленые, коричневые и желтые рисуют картину, которая проживет всего несколько недель. Затем – а горы будут одними из первых – все, до самого горизонта, укутает белым снегом.

Дары природы и облачная Облачная. Что может быть прекраснее? Фото: Андрей САМОФАЛОВ

Захватывающих дух видов не избежать. Фото: Андрей САМОФАЛОВ

Снежная, вопреки своему названию, не покрыта снегом все дни в году. Иногда она красно-рыжая. Фото: Андрей САМОФАЛОВ

С Фалазы (она же Литовка) открывается чудесный вид. Фото: София, instagram.com/sophia_ahmetova_

С вершины на многие метры вокруг – лишь волны лесов. Фото: Вадим ПОПОВ, instagram.com/vadim_popov.ru

Прекрасная Сестра высотой всего-то 1671 метр... Фото: Анна, instagram.com/annakachan

Даже если вокруг одни камни, можно найти интересный ракурс. Фото: Анна, instagram.com/annakachan

АРТЕРИИ ПРИМОРЬЯ

Вся территория Приморья, то тут то там, испещрена разными реками, озерами, водопадами… На самом деле, в прохладное время года популярность водоемов падает, так как путешественники отдают предпочтение горам и ущельям (а летом – морям). И эта неотъемлемая часть красоты региона остается недооцененной, и очень даже зря. Мы готовы доказать, что, например, реки и водопады в осеннюю пору становятся только краше. Поэтому предлагаем вам посмотреть на Кему и Милоградовку и, конечно, Кравцовские водопады. Кстати, а ведь на главной фотографии этого материала – река Бикин!

Милоградовка считается одной из самых красивых рек Приморья. Фото: Оксана, instagram.com/oxsanaastakhova

Зато Кему можно назвать живописной. Фото: Оксана, instagram.com/oxsanaastakhova

Обязательно нужно сделать хотя бы один кадр на память. Фото: Оксана, instagram.com/oxsanaastakhova

Кравцовские водопады небольшие, но прекрасные. Фото: Лариса, instagram.com/larisa_vdk_

Любой ракурс – отличная возможность для яркого кадра. Фото: Лариса, instagram.com/larisa_vdk_

А еще течение воды успокаивает. Фото: Лариса, instagram.com/larisa_vdk_

Кстати, давайте вновь вспомним реку Бикин, правый приток Уссури. Фото: Александр ХИТРОВ, PrimDiscovery

ДРАКОНЫ, ДЬЯВОЛ И КОРОВКИ

Помимо классических гор, Приморье богато и на другие природные шедевры. Места, которыми хочется завершить обзор осенних мест, находятся в разных местах региона. В Лазовском районе можно найти знаменитый Парк Драконов (и коровок!). В Партизанском районе есть сразу два интересных мест. Это популярная точка на карте с красивым названием Ущелье Дарданеллы и редко мелькающая в лентах Инстаграма гора Черный куст, на этой вершине горной системы Сихотэ-Алинь находиться радиолокационный комплекс «Лира-Т», привлекающий внимание своим видом. И одна из северных локаций с жутким именем это Ущелье «Пасть Дьявола».

Парк Драконов – одно из самых популярных мест в Приморье. Фото: Валерия, instagram.com/egorovalery

Локация находится в Лазовском районе, недалеко от поселка Чистоводное. Фото: Юлия, instagram.com/zabavaye

Кроме драконов там можно встретить коровок. Настоящих. Фото: Юлия, instagram.com/zabavaye

С мостика в Ущелье Дарданеллы вид не менее прекрасен. Фото: Мария, instagram.com/kukhar_maria

Черный куст гора невысокая, всего 1010 метров. Фото: Анжела, instagram.com/0_r_a_n_g_e

Зато на ней можно найти интересный объект – радиолокационный комплекс. Фото: Анжела, instagram.com/0_r_a_n_g_e

Ущелье с пугающим названием Пасть Дьявола находится на севере Приморья. Фото: Оксана, instagram.com/oxsanaastakhova

НАДО УСПЕТЬ

Такая прекрасная осень слишком мимолетное явление. Поэтому пока есть возможность, ею надо пользоваться. Жителям Приморья уж тем более, ведь синоптики уже рассказали, когда в край придут холода. Подробнее о том, какой же дальше будет осенняя погода, рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

После недолгих дождливых и ветреных дней, в регион вернулось тепло. Но ненадолго. Погожие деньки продержатся лишь до 12 октября, а после позиции займет антициклон. В связи с этим ночью в крае будет холодно, от -5 до +5 в разных районах, а днем тепло – +14.16 октября случится похолодание. Дневные температуры воздуха начнут падать на 5-7 градусов, если в начале недели будет +14, то к выходным дневные температуры будут +7…+9, ночные тоже будут падать, +3 это максимум. 17 октября и вовсе ожидается сильный ветер, порывы будут доходить до 15-20 метров в секунду. Такая обстановка будет характерна как для Владивостока, так и для Приморья в целом. При этом по краю ожидаются грозы, с меньшей вероятностью будет греметь и в региональной столице. До 20 октября серьезных циклонов не ожидается, Приморье уходит в более глубокую осень.

Согласно истории метеонаблюдений, отметила Парфенова, иногда бывает, что в районе 22 октября выпадает снег. Это актуально не только для северных районов края, но и для дальневосточной столицы. Только вот это «классическая» история, а нынешний год поражает всех своими температурными изменениями – у всех еще свежо в памяти аномально жаркое лето. Поэтому дать точный прогноз на текущую осень крайне сложно. Даже сейчас регион идет с отставанием по температурным показателям. Скорее всего, переход от осени к зиме будет мягким, настолько плавным, что этот период можно будет назвать новым сезоном.

Ноябрь – переходный месяц, а в первые дни и вовсе могут быть снегопады. Спрогнозировать погоду на этот период нельзя, так как прошлый ледяной дождь показал, как всего за один день температура падает на десять градусов.

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