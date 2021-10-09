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Владивосток9 октября 2021 11:45

Группа школьников устроила разгром на набережной Владивостока

Ребятам удалось убежать от полиции, но их уже ищут
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Ребята вели себя крайне вызывающе.

Ребята вели себя крайне вызывающе.

Фото: принтскрин видео.

В центре Владивостока группа подростков устроила настоящий беспредел, безжалостно ломая городское имущество. Свои похождения умники записи на камеру мобильного телефона. Впрочем, оно и к лучшему – видео послужит доказательством и поможет быстрее найти дебоширов.

История развернулась в пятницу вечером на набережной Спортивной гавани. По какой причине подростки скитались одни в довольно поздний час теперь будут выяснять полицейские. Подростки кидали карабкались на столбы уличного освещения конусы, кидали в абажуры конусы, которые тоже где-то прихватили, и в целом вели себя крайне вызывающе. Но как оказалось, часть провинностей осталась за кадром.

– Я с Владом треню прогулял и разбил три лампы в центре. Убегали от охранников, полиции, затопили туалет в терминале и стащили три конуса, – похвалился кому-то из ровесников юноша по имени Илья.

Однако сообщение быстро стало достоянием общественности. И судя по всему, найти инициаторов вечернего переполоха лишь дело времени.

Во Владивостоке подростки устроили дебош в центре города
Видео: dpscontrol125rus

– Полиция проводит проверку по факту видео, размещенного в социальных сетях о том, что подростки разбивают фонари уличного освещения в прогулочной зоне на Спортивной набережной. В настоящее время полицейские устанавливают личности несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – отметили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в Находке внимание полицейских накануне тоже привлек дебошир. Молодой человек забрался на памятный мемориал, вырвал с клумбы цветы и стал закидывать их в чашу Вечного огня. Уйти от ответственности студенту не удалось, парня застали на месте преступления с поличным.

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