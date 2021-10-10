«ГТА» по-владивостокски: погоня ДПС за микроавтобусом по главной площади города попала на видео

Фото: скриншот из видео, www.instagram.com/dps_vl/

Сценарий из известной всем компьютерной игры GTA перенесся на улицы Владивостока накануне ночью, 10 октября. Водитель микроавтобуса, уходя от полицейской погоди, решил прокатиться по центральной площади дальневосточной столицы. Происходящее шоу, конечно же, попало на видео.

Все случилось поздней ночью, когда на дорогах города уже почти не было машин. Синий микроавтобус схлестнулся в «неравном бою» с машиной экипажа ДПС. Рулевой авто, судя по всему, был нетрезв. Именно поэтому ему в голову пришла идея прокатиться по центральной площади города – площадь Борцов за власть Советов. Там, к слову, совсем недавно появился невероятной красоты фонтан, который к ночи выключается.

Полицейский экипаж тоже проследовал за автобусом на площадь, чтобы остановить нарушителя, но не тут-то было. Иномарка скрылась и понеслась дальше, а погоня продолжилась. Несколько автомобилистов, которые в эту ночь колесили по городу, оказались свидетелями «шоу».

- В три часа ночи выезжал с Вязова на Окатовую, на дороге стоял этот «басик», двери нараспашку, никого не было, кроме одной машины ДПС. Видать водитель бросил тачку и убежал. Я подумал, что «басик» угнали и бросили, а оказывается вон оно как, - рассказал в социальных сетях местный житель.

Кто-то поделился, что за «гонщиком» гнались сразу девять экипажей, было это в районе улицы Запорожская.

- Реально прям как в «ГТА», - пишет пользователь «Инстаграм».

Пока что информации о том, что водитель действительно задержан, нет. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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