Администрация Владивостока объявила штормовое предупреждение

Фото: Алексей Фокин.

Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает администрация дальневосточной столицы.

По имеющимся данным, вечером, 10 октября, в период с 18-21 часа, во Владивостоке ожидается усиление северо-западного ветра порывами 17...20 метров в секундну.

К слову, о том, что погодные условия сегодня заметно ухудшатся, «Комсомолка» ранее уже сообщала. По прогнозам синоптиков, воскресный выходной не порадует теплом приморцев, а наоборот - местных жителей ждут дожди и сильный ветер.

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