В семи приморских муниципалитетах заработали 43 котельные

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье уже 43 котельные обеспечивают теплом детские сады, школы, больницы и 60 жилых домов. К концу октября подключение домов к отоплению закончится.

По информации регионального министерства ЖКХ, девять котельных работают в Красноармейском районе, две - в Пограничном, 12 - в Тернейском, одна в Пожарском районе, 13 - в Яковлевском, пять - в Арсеньеве и одна - во Владивостоке.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что Приморье полностью готово к предстоящей зиме.

Напомним, по информации пресс-службы правительства, на зиму в хранилище 15 тысяч тонн мазута, 1,5 тысячи тонн топлива и более 67 тысяч – угля, так что зимой в домах Приморья будет тепло.

В пресс-службе подчеркнули, что все работы завершат к 15 октября. К этому времени батареи будут горячими уже в 12 тысячах домов и 1 710 объектах соцкультбыта.

«Комсомолка» писала, что в крае более 840 котельных.

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