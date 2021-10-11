Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток11 октября 2021 6:06

Кадры огненного заката во Врангеле поразили приморцев

Не меньше внимания от людей получил и рыжий кот на снимках
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Рыжий рыжему не помеха". Фото: instagram.com/oxsanaastakhova

"Рыжий рыжему не помеха". Фото: instagram.com/oxsanaastakhova

Жительница Приморья поделилась кадрами чарующего заката, который можно было наблюдать во Врангеле первого октября. Снимки горящего неба собрали множество восторженных комментариев от людей. Но не только природа очаровала приморцев, рыжий кот, который гармонично вписался в кадр, заполучил множество лестных слов. Вот, что пишут под фотографиями:

Снимки горящего неба собрали множество восторженных комментариев. Фото: instagram.com/oxsanaastakhova

Снимки горящего неба собрали множество восторженных комментариев. Фото: instagram.com/oxsanaastakhova

- Рыжий рыжему не помеха!

- А котик судя по всему познал жизнь…

- Невероятно красиво, а котейка просто шикарен!

Напомним, что эта осень в Приморье радует не только теплой погодой, но и красивыми видами. Редакция «КП-Владивосток» собрала лучшие кадры, знакомых приморцам мест, в это время года.

Красивый закат 1 октября во Врангеле
Источник: instagram.com/oxsanaastakhova

ПО ТЕМЕ:

Приморье врывается в золотую осень

Природа меняет зеленые одеяния на красно-желтые – подборка красочных мест края (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03