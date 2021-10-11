Кадры огненного заката во Врангеле поразили приморцев

"Рыжий рыжему не помеха". Фото: instagram.com/oxsanaastakhova

Жительница Приморья поделилась кадрами чарующего заката, который можно было наблюдать во Врангеле первого октября. Снимки горящего неба собрали множество восторженных комментариев от людей. Но не только природа очаровала приморцев, рыжий кот, который гармонично вписался в кадр, заполучил множество лестных слов. Вот, что пишут под фотографиями:

Снимки горящего неба собрали множество восторженных комментариев. Фото: instagram.com/oxsanaastakhova

- Рыжий рыжему не помеха!

- А котик судя по всему познал жизнь…

- Невероятно красиво, а котейка просто шикарен!

Напомним, что эта осень в Приморье радует не только теплой погодой, но и красивыми видами. Редакция «КП-Владивосток» собрала лучшие кадры, знакомых приморцам мест, в это время года.

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