Владивосток заиграл яркими красками

Фасады преображаются. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке в этом году проходит масштабный ремонт фасадов. Новый вид уже приобрели почти 40 зданий, при этом многие из них имеют историческую ценность и признаны объектами культурного наследия.

В пресс-службе мэрии Владивостока отметили, что ремонтом многоквартирных домов заняты управляющие компании, а вот административные и офисные здания реставрируют собственники или арендаторы.

Жилые дома реставрируют управляющие компании. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Перед тем как навести внешний лоск, все фасады сначала очистили от пыли и старой краски, заделали швы, нанесли штукатурку и грунтовку и только потом покрасили. Стоит отметить, что цвета выбраны в соответствии с колористическим планом столицы Приморья, который разработан управлением градостроительства и архитектуры администрации города. Что касается домов-памятников, их ремонтируют совместно с Инспекцией по охране культурного наследия.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в сентябре новый вид приобрел исторический комплекс зданий на Алеутской,17, более известный как «Серая лошадь». Также в перечень ремонта фасадов в этом году во Владивостоке включены дома на Посьетской, 23, Алеутской, 24, 51, Адмирала Фокина, 6, Семеновской, 9, 20, 21 и 23, Пологой, 28 и 30, Фонтанной, 47, Уборевича, 15, Светланской, 63 и 205, Всеволода Сибирцева, 12, Пушкинской, 34, Суханова, 6-б и Океанском проспекте, 13а и другие.

В городе проходит масштабный ремонт зданий. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– Благодаря финансовой поддержке из федерального и краевого бюджетов в этом году в облике города происходят значительные изменения. По поручению зампредседателя правительства Юрия Трутнева для развития городской инфраструктуры Владивостоку были выделены дополнительные средства. Из них 184 млн рублей направлены на ремонт фасадов жилых домов, –отметили в управлении содержания жилищного фонда администрации города.

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