Мнения историков о покраске «Серой лошади» в розовый цвет разделились

Теперь знаменитое здание выглядит вот так Фото: Сергей БАЛАНОВ

В последние дни жители Владивостока активно обсуждают интересную новость – знаменитую «Серую лошадь» на улице Алеутской, 17, красят. Стены одного из самых популярных зданий города из серого превращаются в пепельно-розовый. Однако мнение историков по этому поводу разделились, кто-то говорит о том, что дому возвращают исторический облик, а кто-то – что это искажение вида памятника и нарушение соответствующего закона. «КП – Владивосток» рассказывает подробнее об этом важном моменте в жизни дальневосточной столицы.

Приморский историк и краевед Владимир Калинин отмечает, что ремонт здания в этом случае – даже хорошо, ведь зданию предают тот вид, который был задуман архитекторами еще в 30-х годах прошлого века. Идея с розоватыми зданиями-монументами, построенными в сталинском ампире, не была воплощена в жизнь из-за войны. В целях маскировки дом выкрасили в серый цвет, с тех пор и поддерживали именно такой вид.

– Я слышал от архитекторов, которые изучали историю вопроса, изначально его и хотели делать розоватым. Но его достраивали в войну, и по соображениям маскировки, чтобы здание не было ярким пятном, его сделали серым. Так он «Серой лошадью» всю свою жизнь и прожил, – говорит Владимир Калинин. – Фасад там не так ценен, это обычный штукатурный фасад. И главное, что ту пертурбацию, которая с ним сейчас происходит, можно трактовать как восстановление первоначального замысла архитекторов. Сейчас времена изменялись, войны уже нет.

По мнению краеведа, здание совсем не испортили, как это иногда бывает при восстановительных работах. Решающим элементом «правильного» ремонта стал не яркий цвет, а гармонирующий и наоборот подчеркивающий историческую важность здания.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в мэрии Владивостока, «Серая лошадь» была включена в программу по восстановлению фасадов на 2021 год, на это даже выделили дополнительные деньги. Работы здесь начались совсем недавно, а закончить должны в октябре этого года. Пока подрядчик укладывается в обозначенные сроки.

А вот соседнее здание на Алеутской, 19, которое тоже входит в ансамбль жилых домов, пока останется серым. Во-первых, его недавно уже красили. А во-вторых, оно не попал в программу на этот год, так что такой задачи перед властями и вовсе не стоит. Но как заметили в городской администрации, в будущем вполне возможна покраска и этого дома.

Кстати говоря, оба здания – часть несостоявшегося проекта реконструкции Владивостока. Как рассказал Владимир Калинин, дома задвинуты вглубь квартала неспроста: по задумке архитекторов того времени планировалось расширить все улицы, а «сердце» города все застроить вот такими гордыми постройками.

– Центр Владивостока вообще хотели снести и перестроить по проекту архитектора Бориса Васильева. Вот кусочек реализации этого плана – это два вот этих здания и группа зданий в районе площади Луговой. Там несколько зданий, покрашенные желто-белый цвет, сбиты в единый «сталинский» квартал. Эти попытки не удались. Хорошо это или нет? Я считаю, что все-таки хорошо, мы сохранили исторический центр. Но проект архитектора Васильева был очень интересен, – добавил историк. – Сталинская архитектура эклектична, ужасна, но она красива. Наши вкрапления этой архитектуры интересны, конечно, их нужно поддерживать и сохранять.

Мнения историков и горожан разделились Фото: Сергей БАЛАНОВ

Иное мнение выразил краевед и историк Дмитрий Анча. Он просмотрел архивы и не смог найти первоначальный проект здания.

– В архивных документах госконтроля по строительству за 1936-37 годы цвет фасада не упоминается. Единственно, где говорится о фасадах, это заметка в газете «Красное Знамя» от 15 сентября 1936 года, № 212, «Новый дом на улице 25-го Октября»: «…Фасад будет отделан мраморной крошкой – такая штукатурка не боится ни дождя, ни пыли…». Если действительно была использована мраморная крошка, даже если она (крошка) была розового цвета, то это не означает, что фасад весь был «розовым», как его покрасили сейчас, – приводит аргументы историк. – Пусть те, кто предлагал и утверждал превращение «Серой лошади» в «Розового слона», документально докажут необходимость этого. В противном случае такая окраска является нарушением закона об охране памятников, искажением внешнего вида здания-памятника, включенного в списки объектов культурного наследия со штукатуркой серого цвета.

Дмитрий выразил желание получить комментарий, подкрепленный документами по данному поводу от государственного органа охраны памятников.

Отметим, что «Серая лошадь» уже давно требовала ремонта. Периодически со здания отлетали целые куски штукатурки или лепнины, и эти самые элементы истории вполне могли приземлиться случайному прохожему на голову. В печальном состоянии были и прилегающие балюстрады, которые также выступали украшением комплекса. Не внушали радости и падающие вазоны.

За здания взялись еще несколько месяцев назад. Как минимум, в доме №19 поменяли лифтовые кабины.

СПРАВКА

Дом по адресу: Алеутская, 17, входит в комплекс из двух зданий, носящий общее название «Серая лошадь». Построен в 1938 году по проекту архитектора Александра Порецкова. Предназначался для проживания работников Дальневосточной железной дороги. Здание является памятником архитектуры.

Работы должны быть закончены в октябре. Пока что подрядчик идет в срок Фото: Сергей БАЛАНОВ

ПО ТЕМЕ

От исторического здания «Серая лошадь» во Владивостоке отвалилась часть фасада

Массивный кусок лепнины летел с высоты восьмого этажа и мог покалечить или убить случайного прохожего [фото]

Знаменитое историческое здание «Серая лошадь» во Владивостоке ждут изменения

В крае активно выполняется программа по капитальному ремонту домов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14