Во Владивостоке люди в очередной раз устроили варварский «налет» на растения Ботанического сада

Эти клены были варварски надломаны гостями учреждения. Фото: Ботанический сад-институт ДВО РАН

Прошло всего две недели с тех пор, как сотрудники Ботанического сада во Владивостоке рассказали о гостях, которые варварским образом срывали и ели коллекционные бананы, топтали редкие растения, как произошел очередной инцидент. Как рассказал директор сада-института ДВО РАН Павел Крестов, на этот раз пострадали клены, которые в осенний период приобрели ярко-красный цвет.

– С началом золотой осени в Ботаническом саде-институте ДВО РАН у наших растений традиционно начинаются проблемы. Эти клены были варварски надломаны нашими посетителями и изъяты охраной на основании природоохранного законодательства Российской Федерации, – пишет обеспокоенный руководитель учреждения. – Огромная просьба ко всем помнить, что находясь на территории Ботанического сада-института ДВО РАН, как на его экспозиционной, так и лесной части, вы находитесь на особо охраняемой территории федерального значения, и, пересекая ее границы, вы обязаны следовать простым правилам, которые показаны на большом стенде на входе в ботанический сад.

По всем инцидентам, отметил Крестов, будут проверки, а по некоторым исключительным случаям даже инициируют дополнительные разбирательства. Также руководство попросило очевидцев противоправных действий, обратиться к охране.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП – Владивосток», обычно в ботсаде обрывают ветви клена ложнозибольдов, так как в осеннее время у них самые сочные красные листья. Это довольно распространенный вид для Приморья, однако это не повод вредить деревьям, тем более на земле, которая имеет статус ООПТ.

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