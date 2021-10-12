Губернатор Приморья прокомментировал обязательную вакцинацию

Губернатор в эфире радио сказал, что с мерой согласен Фото: Вадим ПОПОВ

В эфире у «Комсомолки» побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко. В диалоге обсудили болевые точки края: дороги, муниципалитеты и нового главу Владивостока. Одним из самых волнительных вопросов для зрителей стало введение частично-обязательной вакцинации.

- Во многих регионах такие решения приняты. Через две недели после других регионов «докатывается» до нас. Такое решение принимают специалисты, федеральная структура. По информации, которая поступает, они и приняли такое решение. Введение меры обсуждалось на федеральном уровне – отчет готовил главный санитарный врач края с федеральными властями.

Кожемяко подтвердил, что согласен с мерой. Он добавил, что мера вводится постепенно, а поэтому не вызовет никаких ограничений бизнесу:

- Нельзя допускать таких моментов [распространения коронавируса]. Зачем подвергать людей опасности, если ты обслуживаешь население? Соблюдайте правила. Обязательная вакцинация не вводит ограничений для бизнеса.

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