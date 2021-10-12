Олег Кожемяко рассказал, для чего строят Спутник

Губернатор Приморья в гостях у КП. Фото: Вадим ПОПОВ

Глава Приморского края Олег Кожемяко ответил на вопросы о самом масштабном строительстве Дальнего Востока – городе Спутнике близ Владивостока. Напомним, под город уже определена площадь. Глава края рассказал, почему для строительства выбрали совершенно новый участок.

– Во Владивостоке стесненные условия для масштабного строительства. Решение о городе Спутнике, комплексной застройке, поддержано руководством страны. Выделят средства на инфраструктуру. Будет хорошая трасса до Большого Камня и, возможно, Находке. Там хорошие перспективы, рядом ТОР «Надеждинская». Скоро на объект (Cпутник) зайдут резиденты.

- Олег Николаевич, сможем?

- Ну а почему бы не смогли? Проект поддерживается льготами, их же гарантируют и приезжим. Я не сомневаюсь, что он будет строиться.

Напомним, участок для нового проекта – города Спутника – предварительно определил Минстрой Приморского края. Его размер составил 383 гектара. Спутник – воплощение большой амбиции создать первый на Дальнем Востоке город с миллионом жителей.

- Это будет новый пригород, в 35 минутах езды от центра города. В дальнейшем при объединении территорий мы и получим нашу агломерацию, - так Спутник прокомментировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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