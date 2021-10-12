Во время ремонтных работ на улице Кирова во Владивостоке часть района осталась без света

Во время дорожных работ произошла поломка на сети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за прокладки наружных инженерных сетей на улице Кирова около 20 домов лишились электроснабжения. Произошло это в 10 часов утра.

Во время работы повредили один из кабелей, что привело к отключению света. Мобильная бригада оперативно начала устранять неполадку.

Пресс-секретарь МУПВ «ВПЭС» сообщила, что восстановить подачу электричества должны максимум через 4 часа. Однако бригада справилась менее чем за 2 часа.

Ранее «Комсомолка» писала, что из-за прокладки наружных инженерных сетей на улице Кирова изменится маршрут некоторых автобусов. Автобус № 23Л «Больница ДВНЦ – Площадь Борцов Революции – Луговая» будет двигаться до кольца Кирова – район дома №48. А автобус № 43 «Больница ДВНЦ – Автовокзал» будет ездить через улицы Чкалова, Чапаева, Каспийская до Кирова, 62.

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