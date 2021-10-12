Полиция нашла подростков, которые устроили погром в центре Владивостока на набережной

Подростки сломали фонари, украли конусы и кидались ими Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские нашли нарушителей, которые разбили фонари в популярном для владивостокцев месте отдыха — на набережной Спортивной гавани. Родителей вандалов привлекут к административной ответственности.

На днях в СМИ разместили видео, на котором подростки кидают в фонарь дорожные конусы и забираются на столб. Это не единственное нарушение хулиганов: один из них украл три дорожных конуса и затопил туалет.

- Я с Владом треню прогулял и разбил три лампы в центре. Убегали от охранников, полиции, затопили туалет в терминале и стащили три конуса, – похвалился накануне кому-то из ровесников юноша по имени Илья.

Полицейские нашли «героев». Ими оказались трое шестиклассников, которые учатся в одной из школ Владивостока.

- В настоящее время участники инцидента опрошены в присутствии законных представителей. Вместе с родителями они направлены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних с целью принятия мер административного и общественного воздействия. Помимо этого будет решен вопрос о постановке школьников на профилактический учет, - сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Родителей хулиганов привлекут к административной ответственности по статье ст. 5.35 КоАП РФ об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Теперь им грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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