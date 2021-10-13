Приморцам рассказали, что делать, если они столкнулись с насилием

К сожалению, в наше время все еще актуален вопрос – что делать, если вы столкнулись с насилием? Насилие в семье касается не только супругов, но и детей, родителей, братьев и сестер, сожителей. Бывают разные виды домашнего насилия: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое.

Часто жертва домашнего насилия недооценивает уровень опасности. И даже если ее, например, регулярно бьют, не всегда осознает себя жертвой.

Помните! Никто не имеет права совершать насилие в отношении вас. Виноват всегда насильник.

Больше информации на плакате.

В случае насилия против вас, жители Приморья могут обратиться по следующим номерам:

- МВД РФ по Приморью 102;

- горячая линия +7 (423) 240-10-00;

- отделение помощи семье и детям «Семь-Я» +7 (423) 249-73-27;

- приморская общественная организация социальной поддержки населения «Живая Надежда» +7 902 555 87 63.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03