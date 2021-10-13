Ежик Колючка, оказавшийся под газонокосилкой в Приморье, идет на поправку

Колючий пациент пошел на поправку. Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

Ежик по кличке Колючка, за которого переживали многие жители Приморья, пошел на поправку. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», малыш попал под газонокосилку, поэтому его пришлось сначала выхаживать сотрудникам ветклиники, а после специалистам Центра спасения животных «Тигр».

Когда произошло ЧП, израненное животное сразу заметила хозяйка участка и отвезла в ветеринарную клинику, где Колючке оказали помощь, когда животному стало полегче, его отпустили на волю. Но спустя время зверек снова вышел к людям и уже в удручающем состоянии. У колючего загноились ушки, а все тело покрылось опарышами. Для спасения беднягу его отвезли в Центр «Тигр».

Колючий перенес операцию. Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

В Центре зверьку сделали операцию, и сейчас ежик идет на поправку. Специалисты провели ветеринарный осмотр: у Колючки уже не гноятся ушки, а раны затянулись, поэтому в ближайшие дни животное сможет вернуться в привычную среду обитания.

Зверька пришлось спасать специалистам. Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

За судьбой колючего пациента через соцсети наблюдали неравнодушные жители края. Люди помогали маленькому животному, присылая деньги на лечение. Сейчас все искренне радуются за идущего на поправку зверька и выражают слова благодарности работникам центра «Тигр». Пользователи отмечают, что ежик уже выглядит толстеньким и желают ему хорошей зимовки.

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