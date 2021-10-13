Любовь нечаянно нагрянет. В центре Владивостока пара попалась во время экстремальной близости

Популярной набережной не хватает еще одного запрещающего знака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке в центре города на камеры очевидцев попалась парочка, решившая нарушить общественный порядок. Прямо на набережной девушка и молодой человек продемонстрировали половой акт. Кто виновен – алкоголь или страсть к экстремальным условиям – еще неизвестно.

- Отдыхающие на набережной Спортивной гавани стали свидетелями откровенно животного зрелища на пляже, - подписали видео авторы.

Фото: dps_vl

Очевидцы добавили: напротив любовников находится кафе и, конечно, много отдыхающих.

Страстным молодым людям грозит внимание полиции и последующее наказание. В сентябре был аналогичный случай: целые семьи, приехавшие устроить передышку от работы, заметили чужой половой акт.

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