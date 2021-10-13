Предотвратить трагедию: в соцсетях просят остановить лазающих по стройке детей во Владивостоке

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке на Черемуховой,7, очередную стройку облюбовали школьники. Место дети используют не как тайный лагерь, а как точку тренировки скалолазания – лазают, прыгают и скидывают с крыши стройматериалы.

Ролик разлетелся по соцсетям, забили тревогу.

- Добрый день. Прошу опубликовать. Может быть, родители увидят и предотвратят трагедию. Черемуховая, 7, 11.10.21, примерно в 17 часов. Дети здесь лазят постоянно. Никто не обращает внимания, - пишет автор ролика, добавляя, что на замечания дети хамят и дразнятся.

В комментариях разделились на два лагеря: как обычно, есть те, кто не видит опасности, и те, кто поддержал автора.

- Мужчина - это случайно выживший мальчик, - шутливо отметили в комментариях.

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Очевидцев, со слов автора видеоролика, они закидали камнями (подробнее..)

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