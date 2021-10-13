Предотвратить трагедию: в соцсетях просят остановить лазающих по стройке детей во Владивостоке

Из архива КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во Владивостоке на Черемуховой,7, очередную стройку облюбовали школьники. Место дети используют не как тайный лагерь, а как точку тренировки скалолазания – лазают, прыгают и скидывают с крыши стройматериалы.
Ролик разлетелся по соцсетям, забили тревогу.
- Добрый день. Прошу опубликовать. Может быть, родители увидят и предотвратят трагедию. Черемуховая, 7, 11.10.21, примерно в 17 часов. Дети здесь лазят постоянно. Никто не обращает внимания, - пишет автор ролика, добавляя, что на замечания дети хамят и дразнятся.
В комментариях разделились на два лагеря: как обычно, есть те, кто не видит опасности, и те, кто поддержал автора.
- Мужчина - это случайно выживший мальчик, - шутливо отметили в комментариях.
ПО ТЕМЕ:
Подростки второй день гуляют по стройке Владивостока, выкидывая с крыши кирпичи и плитку
Очевидцев, со слов автора видеоролика, они закидали камнями (подробнее..)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14