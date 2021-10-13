Во Владивостоке в новый асфальт закатали больше 20 тысяч квадратных метров на Океанском проспекте

Дорогу на Океанском проспекте полностью заасфальтировали. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Масштабный ремонт дороги завершился на Океанском проспекте. Всего за несколько дней специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» уложили больше 20 тысяч квадратных метров нового асфальта от пересечения с Народным проспектом до Покровского парка.

Чтобы не мешать движению и не создавать заторы рабочие трудились в ночное время.

– Работы на Океанском проспекте заняли несколько дней. Здесь одновременно велась подготовка участков и укладка нового асфальта. На сегодняшний день работы полностью завершены, – прокомментировал руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич.

Для удобства горожан работы велись в ночное время. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», перед асфальтрованием дорожники провели комплексный ремонт от дома № 135 на Океанском проспекте до кольца Первой Речки. Здесь полностью заменили грунт, устранив пучинные участки, отсыпали дорогу скальником, после чего создали прочное основание из щебня.

Стоит отметить, что сейчас также продолжается ремонт дорог и в других районах Владивостока. Помимо СГТ устранением недочетов на трассах города занимаются и привлеченные подрядчики. На текущей неделе ремонт проходит на проспекте Красного Знамени, Нейбута, Днепровской, Гамарника, Ульяновской, Импортной, Ялтинской, Сипягина, Котельникова, Аллилуева и других улицах.

Летом этого года администрация города составила дополнительный список дорог, которые нужны отремонтировать. В него попали больше 100 адресов, на большинстве участков работы уже проведены.

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