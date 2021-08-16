Во Владивостоке из-за масштабного ремонта частично перекрыли Океанский проспект

Дорожникам предстоит много работы Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке начался комплексный ремонт на Океанском проспекте. Специалистам предстоит не только заменить старое покрытие на участке 2200 квадратных метров, но и отсыпать дорогу, создавая прочное основание перед асфальтированием.

Работы проводятся на участке от дома № 135 на Океанском проспекте до кольца Первой Речки. По планам ремонт займет около двух недель. Сейчас перекрыто две полосы в направлении центра, транспорт движется по двум оставшимся, которые поделили для потоков на Первую Речку и Некрасовскую. Водителей просят соблюдать осторожность и отнестись с пониманием к временным трудностям. Ремонт необходим для дальнейшего безопасного пользования дорогой.

Из-за ремонта перекрыли две полосы Фото: Администрация Владивостока

В ночь на 16 августа дорожная бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) сняла верхний слой деформированного асфальта и начала замену грунта. Вторая бригада вышла на смену к 7 утра и приступила к ликвидации пучинных участков. За день специалисты сняли около 800 квадратов поврежденного покрытия. За первые часы работы вывезли 15 КамАЗов со старым грунтом. Предстоящей ночью дорожники уже начнут укладывать скальник и создавать щебеночную подушку.

– Пучинные участки на дорогах возникают из-за переувлажнения грунта и снижения его прочности. Поэтому мы проводим замену грунта. Технология сложная и требует времени. После уборки старого грунта мы делаем специальное «дорожное корыто», которое отсыпаем крупной и мелкой скалой. Потом уплотняем полотно, отсыпаем щебнем, вновь уплотняем и после этого проводим расклиновку. Ее суть в том, чтобы утрамбовать нескольких слоев различных фракций щебня для максимального уплотнения, чтобы в щебне не было пустот, – пояснил руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич.

На работы выделено две недели Фото: Администрация Владивостока

Как ранее писала «КП-Владивосток», в начале августа дорожная бригада СГТ закончила с опережением сроков ремонт в самом центре Владивостока. На Светланской рабочие меньше чем за трое суток заменили дорожное полотно и элементы инженерных сетей после модернизации теплотрассы. Также совсем недавно специалисты укрепили дорогу и заменили асфальт на проспекте Красного Знамени. На Океанском проспекте планируются еще более масштабные работы.

Пробки это плохо, но ремонт – вынужденная и важная мера Фото: Администрация Владивостока

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