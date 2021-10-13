Приморские педагоги поборются за премию «Знание»

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Сбор заявок на соискание просветительской премии, которая будет ежегодно присуждаться российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, уже начался. В целом премия включает в себя 13 номинаций.

По словам замминистра образования Приморского края Марины Шкуратской, в регионе проживает много талантливых, открытых и целеустремленных людей, готовых делиться опытом, знаниями, навыками с подрастающим поколением, и участие в конкурсе – отличная возможность для молодых и активных педагогов громко заявить о себе и получить поддержку своих инициатив.

Подать заявку можно на сайте premiya.znanierussia.ru до 1 ноября 2021 года. Причем номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

По мнению приморского ученого, Премия позволит привлечь еще больше преподавателей к активной просветительской деятельности, организации и проведению бесплатных лекций в Приморье.

Ольга Шакирова, доктор медицинских наук, профессор ДВФУ, говорит, что для преподавателя очень важны признание его просветительской деятельности и популяризация науки, а для молодых коллег – это прекрасная возможность совершенствовать свои навыки ораторского искусства.

– Очень приятно, что появилась такая идея – поощрить за просвещение, за внедрение инноваций, за формирование интеллектуального контента. Большое количество номинаций позволит выбрать достойных кандидатов в самых разных областях просвещения с учетом их социальной значимости, уникальности и масштаба, – сказала Ольга Викторовна.

Она также отмечает важность присутствия в премиальном проекте специальной категории «По версии слушателей», которая предусматривает открытое голосование на сайте за лучший проект в главной номинации «За общий вклад в просвещение» – это демонстрирует прозрачность отбора номинантов.

– Пусть победят достойные, перспективные, увлеченные просветители, которые так нужны современному обществу! – подчеркнула Ольга Шакирова.

Лауреатами премии станут просветители, чьи проекты получат высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. С 1 по 7 ноября экспертная комиссия, в которую войдут лекторы общества «Знание» и представители партнерских вузов и организаций, определит шорт-лист из четырех претендентов по каждой из номинаций.

Стоит отметить, что лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук». Таким образом, они смогут продвигать свой просветительский контент на широкую аудиторию.

– Россия всегда была богата талантливыми людьми, которые стремятся передавать свои знания, умения и опыт, а это невозможно без искренней любви и преданности своему делу. Быть просветителем – не только призвание, но и колоссальное вложение сил, и, благодаря Премии «Знание», такая работа должна получить признание в масштабах всей страны, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Выбрать лучший проект можно будет на сайте Премии с 15 ноября. После члены жюри выберут лауреатов, а торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря.

Подробная информация о Просветительской Премии «Знание» размещена на официальном сайте: premiya.znanierussia.ru.

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