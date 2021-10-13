Более 600 зданий в Приморье уже подключены к отоплению

Из архива КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подключение к отопительному сезону продолжается в Приморском крае. На прошлой неделе в крае работали всего 43 котельные, сейчас 108 котельных дают тепло в 612 зданий: жилые дома и объекты соцкультбыта.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, детские сады, школы и больницы обеспечены теплом в Ольгинском, Пожарском и Яковлевском районах, в Арсеньеве.
Частично дома подключены во Владивостоке, Дальнегорске, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Ольгинском, Пожарском, Яковлевском районах, Анучинском, Пограничном и Тернейском муниципальных округах.
Специалисты напомнили: подача тепла – многоэтапный процесс, во многих домах требуется регулировка систем водопровода, для этого нужно обращаться в УК. А зачастую, уточнили в пресс-службе, нужно спустить воздух из батарей на последних этажах дома.
Всего в крае 108 котельных обеспечивают теплом 364 жилых дома и 248 социально значимых объектов.
Напомним, в крае к зиме тщательно подготовились. Все 840 котельных запаслись углем и топливом.
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