Более 600 зданий в Приморье уже подключены к отоплению

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подключение к отопительному сезону продолжается в Приморском крае. На прошлой неделе в крае работали всего 43 котельные, сейчас 108 котельных дают тепло в 612 зданий: жилые дома и объекты соцкультбыта.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, детские сады, школы и больницы обеспечены теплом в Ольгинском, Пожарском и Яковлевском районах, в Арсеньеве.

Частично дома подключены во Владивостоке, Дальнегорске, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Ольгинском, Пожарском, Яковлевском районах, Анучинском, Пограничном и Тернейском муниципальных округах.

Специалисты напомнили: подача тепла – многоэтапный процесс, во многих домах требуется регулировка систем водопровода, для этого нужно обращаться в УК. А зачастую, уточнили в пресс-службе, нужно спустить воздух из батарей на последних этажах дома.

Всего в крае 108 котельных обеспечивают теплом 364 жилых дома и 248 социально значимых объектов.

Напомним, в крае к зиме тщательно подготовились. Все 840 котельных запаслись углем и топливом.

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