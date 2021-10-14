Приморцам рассказали, чего нельзя делать, если знакомый человек оказался в цикле насилия

Насилие – это страшно

Насилие в любом виде – это страшное явление, которое, несмотря на развитие человечества, до сих пор существует в нашем обществе. К сожалению, это далеко не редкость, и в цикле насилия может оказаться любой человек. Эксперты рассказали, чего нельзя делать, если ваш знакомый оказался в непростой жизненной ситуации.

Во-первых, нужно забыть фразу «ничего страшного». Это страшно. Очень. Не нужно переключать внимание человека и веселить его, не надо предлагать выпить успокоительное и призывать перестать плакать, ведь плакать – это нормальная реакция личности на нездоровую и/или болезненную обстановку.

Во-вторых, не внушайте человеку вину. А также не стоит распространяться о ситуации без ведома и согласия жертвы насилия.

Также ни в коем случае не осуждайте знакомого, если он по каким-либо причинам решил сохранить токсичные отношения. В такой ситуации важно остаться человеком, которому жертва насилия может доверять.

Более подробно – на плакате.

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