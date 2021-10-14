Во Владивостоке обсудили подготовку к Международным играм «Дети Азии»

Предположительный период столь громкого события с 27 июля по 8 августа 2022 года Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Впервые за всю историю проведения летних Игр «Дети Азии», международный спортивный форум пройдет за пределами Республики Саха (Якутия). Новое место грандиозного мероприятия – Владивосток. Предположительный период столь громкого события с 27 июля по 8 августа 2022 года. Столица Дальнего Востока готова к организации и проведению международных спортивных игр.

- Все организационные вопросы, которые стояли перед нами уже решены. Это позволило нам сейчас окончательно принять решение, о том, что мы будем проводить это грандиозное мероприятие во Владивостоке. Оно привлечет внимание Азиатско-Тихоокеанского региона и, в принципе, затронет мировую общественность. Нам нужно приложить все силы для того, чтобы провести на самом высоком уровне здесь, у нас в городе Игры «Дети Азии». Все для этого у нас есть, за нами остается только работа, ну и конечно же решение вопросов, которые будут стоять перед нами в процессе организации, и в дальнейшем проведении мероприятия, - рассказал на совещании министр физической культуры спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Министр физической культуры спорта Приморского края Жан Кузнецов. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края

Обычно в программу игр входят 17 обязательных видов спорта, но Приморский край, на правах организатора предложил включить в программу еще три. Это бадминтон, брейк-данс и дополнить плавание дисциплиной «плавание на открытой воде». В конечном итоге борьба будет развиваться за медали в 19-ти видах спорта: баскетбол 3х3, бадминтон, борьба хапсагай, борьба кураш, пляжный волейбол, бокс, легкая атлетика, дзюдо, настольный теннис, мас-рестлинг, пулевая стрельба, плавание (включает в себя также плавание на открытой воде), спортивная борьба, самбо, брейк-данс, стрельба из лука, мини-футбол, тхэквондо и художественная гимнастика. Подготовка к мероприятию ведется в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Хочу сказать, что в течение года была проведена большая работа, в том числе с коллегами из министерства спорта Российской Федерации и других федеральных округов власти. Нам предстоит дать старт прогрессивной и активной работе по подготовке к играм. Участие в спортивном форуме принимают команды Дальневосточного федерального округа, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ, а республика Саха (Якутия) выставит отдельную команду, так как игры зародились именно у них. – отметил Владимир Максимов, президент Международного комитета Игр «Дети Азии».

Владимир Максимов, президент Международного комитета Игр «Дети Азии». Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края

Размещение и питание юных спортсменов, а также весь тренировочный процесс планируется организовать на базе Всероссийского детского центра «Океан», где будет создана полноценная «Деревня спортсменов». Соревнования будут проходить на нескольких площадках, которые включат в себя ДВФУ, стадион «Динамо», городскую площадь, а также затронут крупнейшие спортивные объекты Артема.

- Я несказанно рад, что Игры «Дети Азии» пришли на Приморскую землю. Хочу пожелать всем нам здоровья и совместных побед, - рассказал государственный тренер сборных команд по дальневосточному федеральному округу Владимир Крысин.

Государственный тренер сборных команд по дальневосточному федеральному округу Владимир Крысин. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края

Напомним, VII летние Игры «Дети Азии» должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавирусной инфекции проведение Международных спортивных Игр было перенесено на 2022 год.

Приморский край, на правах организатора, предложил включить в программу еще три дополнительных вида спорта Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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