«Нам очень больно, но чуда не случилось». История с Йорком из Находки завершилась трагически

Животное нашли в ужасном состоянии, оно больше не могло ходить Фото: принтскрин видео.

О Йорке Злате люди узнали из социальных сетей, питомец мог больше никогда не увидеть своих хозяев, если бы жительница Находки случайно не заметила его на дне мусорного бака. Женщина разместила объявление о поиске владельцев собаки в социальных сетях, и на него очень быстро откликнулись. Правда, сначала произошла путаница, Злату перепутали с другим Йорком и чуть было не забрали в чужую семью, но истинные хозяева все же смогли найти своего питомца. На этом хорошие новости, к сожалению, заканчиваются.

Животное нашли в ужасном состоянии, оно больше не могло ходить. Собака получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Шансов на то, что Злата, когда-нибудь встанет на четыре лапы почти не было. Окончательный вердикт врачи смогли вынести только после тяжелой операции. Как только все стало известно корреспонденту «КП-Владивосток» написала хозяйка питомца Наталья.

- Врачи позвонили, сказали шансов на нормальную жизнь нет и не будет… Спинной мозг не сшить, катетеры для опорожнения не выход из ситуации, поскольку изнутри начнёт гнить, от того что не сможет очищаться, это приведет к мучительной смерти. Если бы просто лапы отказали, мы бы ее лечили и дальше жили, но врачи сказали, что это издевательство. Оставлять ее не жить, а мучиться. Очень тяжело, но все приняли решение -усыпить, не издеваться. У меня истерика, и в этот момент, знаете, я словно ребенка потеряла. Всем спасибо, за сопереживание, нам очень больно, но чуда не случилось, - поделилась тем, что случилось, Наталья.

Напомним, что хозяева йорка пытались поговорить с тем, кто предположительно мог сделать это с собакой, но у них ничего не вышло.

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