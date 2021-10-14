Во Владивостоке продолжают ликвидировать свалки из старых покрышек

Город очищают от завалов покрышек. Фото: vlc.ru

Муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» администрации Владивостока совместно с управляющими компаниями и подрядчиком продолжают очищать улицы от старых покрышек. Только с начала года специалисты вывезли на переработку больше 84 000 старых колес. Все стихийные свалки организованы нерадивыми жителями города. Автомобилисты выкидывают покрышки на обочинах дорог, за гаражами, на косогорах и даже в лесу, причиняя огромный вред природе.

Ликвидировать последствия столь нецивилизованного подхода к замене колес приходится постоянно. Только за последние несколько дней свалки из старых автопокрышек вывезли почти с 20 адресов. Речь идет о Добровольского, Стрелковой, Пригородной, Полевой, 4-ой Проходной, Татарской, Тухачевского, Гамарника, Комарова, Садовой, Сипягина, Верхнепортовой, Яблочневой и других улицах.

– Убедительно просим автолюбителей не выбрасывать старые автопокрышки, а сдавать их на переработку. Приемом покрышек занимают шиномонтажные мастерские и специализированные компании, – обратились к местным жителям представители мэрии Владивостока.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», контракт на вывоз отработанных шин сейчас заключен с компанией «ЭкоСтарТехнолоджи». Резиновые покрышки сначала складируют на площадке для временного хранения, а после отвозят на пункт переработки. Из них получается безопасное покрытие для спортивных и детских площадок, а также беговых дорожек.

– У нас продолжает действовать контракт с компанией «ЭкоСтарТехнолоджи» на вывоз еще около шести тысяч автопокрышек, но мы прекрасно понимаем, что этого будет недостаточно для того, чтобы навести порядок после сезонной «переобувки». Поэтому объявили дополнительный открытый электронный аукцион», – рассказали специалисты МБУ «Содержание городских территорий».

Стоит отметить, что в 2021 году завалы из покрыщек в городе оказались больше, чем в прошлом, но и темпы их ликвидации значительно выше. Так, за 2020 год с улиц вывезли 35 000 старых колес, а в этом планируется убрать больше 140 000 отрабротанных шин.

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