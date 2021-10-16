Во Владивостоке продолжают строительство религиозного сооружения из контейнеров

Благоустройство строения продолжается Фото: Дарья НАУМЕЦ

На улице Сахалинской, 44, появилось сооружение с куполом. Его возвели из контейнеров, а сейчас обшили сайдингом и поставили крест на позолоченный купол: работы все еще ведутся. Объект вызвал споры среди горожан: на территории многие из местных хотели увидеть новый сквер, однако землю отдали Владивостокской епархии.

Напомним, соорудили объект неподалеко от обелиска обелиск 19-ти морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в октябре 1907 года у форта Линевича за участие в вооруженном бунте.

Объект обшили сайдингом и установили крест на купол Фото: Дарья НАУМЕЦ

Редакция ждет ответа от Владивостокской епархии о дальнейшей судьбе строения. Подробнее «Комсомолка» писала об объекте в этом материале.

ПО ТЕМЕ:

Из того, что было: во Владивостоке заметили религиозное строение из контейнеров

Непонятный объект с православной атрибутикой появился на парковке рядом с памятником Минерам на Сахалинской (подробнее..)

Жители Владивостока и Епархия не могут поделить территорию

Горожане хотят парк, а священнослужители – новый храм (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03