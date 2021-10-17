Полиция раскрыла подробности массовой драки с перестрелкой в Уссурийске

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Сотрудники ОМВД России по городу Уссурийску устанавливают обстоятельства инцидента в одном из баров, расположенном на улице Суханова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О случившемся «Комсомолка» сообщала ранее. Минувшей ночью, с субботы на воскресенье, 17 октября в одном из баров Уссурийска по улице Суханова произошла потасовка между посетителями. По имеющимся данным, в заведение вошла группа мужчин в масках и устроили драку с отдыхающими. У нескольких участников потасовки при себе оказалось оружие.

По итогу за медпомощью обратились сразу три жителя Уссурийска – парни в возрасте 18, 23 и 27 лет. Их «обидчики» с места происшествия скрылись и до настоящего времени личности нападавших пока не установлены.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, установление личностей и задержание подозреваемых. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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