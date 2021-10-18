Это ужас. Итог «развлекухи» любителей ружей нашли в приморском лесу

Фото: vdk_news

У озера вблизи «Фетисов Арены» очевидцы нашли тушки мертвых птиц – пятнистое оперение внешне напоминает фазана. Предположительно, птиц отстреляли и оставили ради забавы, фото разлетелось по социальным сетям.

- Целая куча убитых птиц. Кто и зачем это сделал? Просто ради забавы? Люди, что вы творите? Видимо, кто-то развлекался с ружьём, постреляли и бросили, - пишут авторы фото.

Жителей Приморья поразила жестокость, в комментариях многие напоминили, что древние индейцы извинялись перед животным, когда убивали его ради пропитания, а фазанов убили ради забавы.

Жестокость по отношению к животным все чаще становится центром внимания СМИ. Например, в Приморье участились атаки догхантеров [охотников на бездомных собак] – убийства животных эти люди оправдывают их опасностью и бездействием властей.

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