«Четвероногие не виноваты»: во Владивостоке атаки псов вызвали новый ответ догхантеров

Кто виноват в нападениях собак - беспечные хозяева, оставляющие их на улице, или власти города? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Безнадзорные собаки стали настоящей проблемой для жителей Владивостока. Особенно для проживающих на улице Нейбута. Район - центр притяжения для бездомных четвероногих; в первую очередь, в опасности дети. Пока одни пытаются дождаться действий власти, другие решают проблему по-своему - так в городе завелись догхантеры. Приморцы начали расследование в комментариях. Некоторые предполагают, что накануне одного из псов отравили те, кто связаны с пострадавшими от агрессии бездомных животных.

В районе новостроек возле Нейбута, 6, был замечен догхантер, личность которого не установили. В этом же месте обнаружили тело мертвой собаки. Очевидцы говорят, что на камере видеонаблюдения видно умирающую в агонии собаку - об этом они рассказали в популярном паблике.

Люди разделились во мнениях. Одни кладут ответственность за бездомных псов на людей. Мол, именно беспечные хозяева, оставляющие животных на улице, виноваты в проблеме опасных безнадзорных четвероногих. Другие в комментариях поддержали догхантера: по словам жителей, собаки терроризируют людей не первый день, и проблему никто не пытается решить.

Приморцы предположили, что догхантером может являться отец одной из девочек, за которыми не так давно гналась стая собак. Нападение произошло 10 октября. Возле дома на Нейбута, 30, собаки налетели на второклассницу, когда она возвращалась со школы домой. Пострадала девочка несильно, на месте укуса образовался синяк, и видны раны от зубов, но наверняка испытала большой стресс.

Травма девочки, пострадавшей у Нейбута, 30. Фото: fatalityvdk

- Ранее уже обращались по этому вопросу жители дома Нейбута, 30, через соцсети. С просьбой решить этот вопрос, но ничего не решилось. Мы, родители, очень переживаем и боимся отпускать детей одних. Что делать - не знаем, ребенок, которого покусали, боится ходить теперь в школу, - рассказали в соцсетях родители пострадавшей.

По словам очевидцев, до этой ситуации стая нападала только на кошек.

Стая собак у Нейбута. Фото: dps.control // fatalityvdk

«Комсомолка» писала и о другом нападении безнадзорных мохнатых на детей на Нейбута. Собаки тогда гнались за двумя девочками, которые с криками пытались убежать. Это заметили взрослые и смогли прогнать стаю.

Бездомные псы - конечно, проблема не только этого микрорайона. На улице Громова атаке собак подвергаются не только дети, но и взрослые.

- Громова-Ватутина-Воропаева. Где-то особей 16-20. Все большие и агрессивные. Ненароком могут загрызть ребенка или взрослого насмерть, - сообщили приморцы в социальных сетях.

Бездомные животные - общая проблема для жителей Владивостока, и власти стараются решить ее как можно быстрее. Администрация приморской столицы выделила фонду «Друг Рич» 1,8 миллиона рублей на отлов, стерилизацию и лечение бездомных животных. Ранее волонтеры нашли и стерилизовали 80 собак, на новые выделенные деньги они планируют спасти еще 250 четвероногих друзей.

Но, видимо, некоторые люди устали ждать изменений в ситуации и решили справиться с ней своими жестокими способами.

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