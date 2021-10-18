Появилось видео со свадьбы Кожемяко-младшего в Ялте – к сыну невесту отвел сам глава Приморья

Фото: instagram.com/vvobanditos

Кадры с торжества в Ялте – свадьбы Никиты Кожемяко, сына губернатора Приморья, утекли в сеть 17 октября. Теперь соцсети облетел и видеоролик: будущую супругу к сыну Кожемяко-старший на кадрах ведет лично под руку.

Непринужденный легкий образ, белоснежное платье и строгий костюм – так невеста и жених вышли к алтарю под руку губернатора. О том, что Никита Кожемяко решил связать себя узами брака, стало известно еще 24 апреля этого года, но информация о торжестве облетела соцсети лишь недавно.

Фото ялтинского празднества завораживают: свадебку отгуляли с авангардом российской эстрады (пригласили Полину Гагарину и Сергея Жукова). Судя по кадрам, Никита Олегович сам нарезал пятиэтажный свадебный торт.

Подробнее о гуляниях – в материале «КП».

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